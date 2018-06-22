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Сегодня рабочий день москвичей может стать короче
22 июня 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Рабочий день москвичей и жителей области может стать короче в пятницу, 22 июня. В Роструде ранее сообщили, что отклонения температуры воздуха от нормы являются предпосылкой для ухода с работы.
Подчеркивается, что если в помещении температура воздуха составляет 28,5 градуса, то продолжительность рабочего дня рекомендуется сокращать на час. Если столбик термометра показывает 29 градусов, то сотрудники должны работать на два часа меньше, а при 30,5 градуса – на четыре часа, передает телеканал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что сегодня температура воздуха на улице достигнет 30 градусов. К вечеру, однако, на город обрушится гроза.
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