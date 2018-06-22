Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что проект "Протон" закрывается. Одноразовая универсальная ракета-носитель "Протон" создавалась для выведения космических аппаратов на орбиту и далее в космическое пространство. Ее разработали в ОКБ-23 (Центр имени Хруничева) в середине ХХ века.

По словам Рогозина, "Протон" выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколению, но в соответствии с подписанными ранее контрактами будет произведено необходимое количество "Протонов", после чего проект будет закрыт. Глава "Роскосмоса" пояснил: "Далее летать исключительно на "Ангаре", — сообщает РИА Новости. Он не уточнил примерные сроки прекращения производства "Протонов".

Как отметил Рогозин, дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева, в котором должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск. "Это будет означать нашу полную концентрацию на "Ангаре", — подчеркнул Рогозин.