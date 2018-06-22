Гендиректор крупной компании уволился из-за служебного романа

Генеральный директор американской корпоарции Intel Брайан Кржанич покинул свой пост из-за служебного романа. Исполняющим обязанности руководителя временно назначен финансовый директор компании Роберт Суон. В компании Intel уставом запрещено всем сотрудникам крутить романы, заводить отношения с кем бы то ни было из коллег.

Компания объявила, что Кражанич "в прошлом имел отношения с сотрудницей Intel по обоюдному согласию" и из-за служебного романа увольняется, а также будет исключен из числа членов правления компании.

Расследование в корпорации в отношении связей Кржанича началось после того, как кто-то донес руководству о связи гендиректора с одной из бывших сотрудниц Intel.

Проверка подтвердила, что Кржанич нарушил правила внутреннего кодекса Intel, сообщает Fox Business.