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Молодежные инициативы обсудили в Таджикистане

22 июня 2018, 09:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Молодежные инициативы обсудили в Таджикистане

20 июня в Душанбе состоялась презентация и первое заседание международного дискуссионного клуба «Голос молодежи».

Открытие клуба вызвало у молодежи немалый интерес, о чем свидетельствовало и число присутствующих, и неформальное обсуждение, начавшееся еще до открытия мероприятия. Заседание клуба прошло на площадке Российского центра науки и культуры в городе Душанбе. В нем приняли участие ведущие эксперты в области публичной дипломатии из России – руководитель Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» из Уфы Радик Мурзагалеев, главный редактор российско-казахстанского экспертного клуба, руководитель аналитического отдела информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье» из Сатарова Юрий Аршинов, а также основные организаторы мероприятия – фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» в лице президента Виктора Каточкова и вице-президент Ирины Окольнишниковой.

Открыл заседание и выступил с приветствием президент фонда профессор Виктор Каточков. Он поздравил всех присутствующих с открытием клуба и призвал всех молодежных лидеров к тесному взаимодействию, работе с самыми непростыми темами и сложными коммуникационными задачами. Собравшихся приветствовали Шамиль Шамсутдинов, советник-посланник посольства России в Таджикистане, который подчеркнул важность молодежного межстранового общения и пожелал студентам быть во всех жизненных ситуациях активными, неравнодушными и творческими, и координатор молодежных и культурных программ представительства Россотрудничества Никита Быховский, пожелавший клубу успешной работы.

К участникам дискуссионного клуба «Голос молодежи» обратилась заместитель главного редактора газеты «Вечёрка» (Душанбе), представитель молодежного движения «Рохи Вахдат (Дорога единства)» Зульфия Голубева. Она подчеркнула, что «активно развивающийся и заслуживающий только одобрения проект интеграции и создания единой Большой Евразии - это далеко не политическое объединение. Это объединение народов, государств, общественных организаций с одинаковыми целями, интересами, взглядами на будущее. И это прекрасно. Это залог того, что объединение имеет право на жизнь».

В своем докладе руководитель центра «Берлек-Единство» Радик Мурзагалеев рассказал о стратегическом партнёрстве России и Таджикистана на современном этапе, подводя итог более чем 25-летнему сотрудничеству двух дружественных стран. Особое внимание докладчик уделил работе с мигрантами и деятельности по переселению соотечественников.
Выступление Юрий Аршинов, руководителя аналитического отдела ИАЦ «Евразия-Поволжье», началось с вопроса аудитории о том, что в перспективе может получить Таджикистан в целом и молодежь страны в частности от вхождения страны в евразийские интеграционные процессы. Развернулась оживленная дискуссия, в ходе которой эксперты и молодежные лидеры пришли к выводу о полезности и важности этого процесса. Юрий Евгеньевич очертил основные экономические реалии экспортно-импортной деятельности Таджикистана, остановился на межрегиональном диалоге, подробно охарактеризовал особенности внутреннего спроса в республике и динамику изменения ВВП за последние годы.

Модератор мероприятия Виктор Каточков, резюмируя выступления коллег, отметил необходимость включения молодежи Таджикистана в евразийское интеграционное движение, включения их в крупные межстрановые проекты. Виктор Михайлович рассказал об образовательном и научном сотрудничестве наших стран. Он подчеркнул, что «перед нашими странами стоят амбициозные задачи построения инновационной экономики, цифровизации всех процессов. И здесь на первый план выходит получение образования высокого уровня - в магистратуре, аспирантуре и докторантуре».

Представитель международной службы Таджикского технического университета им. Осими Пулод Азимов акцентировал внимание собравшихся на внешнеэкономической деятельности наших стран, на инструментах экономической интеграции ЕАЭС и Таджикистана и о возможностях участия в этом процессе молодёжи.

Вице-президент фонда «Евразийское содружество» Ирина Окольнишникова раскрыла основные задачи развития дискуссионного клуба «Голос молодежи Таджикистана». Она перечислила сферы, в которых возможно и необходимо инициативное участие молодежи: «обеспечение медиабезопасности, формирование общего экономического пространства, развитие денежно-кредитной, валютной, налоговой и ценовой политики, развитие предпринимательства для увеличения объема внутренней торговли, проекты в области развития промышленности и коммуникаций, гуманитарное сотрудничество в части образования, развития культурных проектов, поддержки русского языка, межрегионального диалога, решение проблем мигрантов и т.д.».

В завершении встречи состоялись деловая игра «Молодежный стиль: прогресс, инновации, креатив» и дебат-турнир «Молодежь Таджикистана как опора национального процветания и евразийский интеграции», в которых приняли студенты из вузов г. Душанбе.

Участники дискуссионного клуба «Голос молодежи» сошлись во мнении, что вовлечение молодежи в широкое обсуждение целей, задач и ценностных ориентиров евразийской интеграции, формирование представления о ее сути, основанной на идеалах дружбы, взаимного уважения и всесторонней поддержки, является чрезвычайно актуальной задачей. Именно молодежи предстоит стать движущей силой евразийского проекта. Клуб «Голос молодежи» дает возможность развития коммуникационного поля студенческого молодежного движения «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджикистан».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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