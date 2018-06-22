Россиянам могут позволить самостоятельно назначать дату бракосочетания

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, согласно которому россияне могут сами назначать дату бракосочетания. Сейчас регистрация брака может состояться через месяц после подачи заявления.

Инициаторы данного проекта предлагают предоставить гражданам возможность самостоятельно определять число, однако свадьба должна произойти не ранее чем через месяц после подачи документов и не позднее чем через год, передает kp.ru.

Авторы документа полагают, что действующая система не является удобной. Кроме того, она якобы снижает эффективность работы ЗАГСов. Также в настоящий момент, будущие муж и жена, желающие сочетаться браком в определенную дату, могут заплатить за подобную возможность. Изменения позволят избавиться от коррупции в данной сфере, уточняет ТАСС.