Минтруд объяснил новый подход к прожиточному минимуму для пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты России развеяло слухи об установлении в стране единого прожиточного минимума для пенсионеров (ПМП). На сайте Минтруда появился комментарий. Информация об установлении единого ПМП не соответствует действительности, - сообщает ura.ru. Минтруд пересчитает прожиточный минимум для пенсионеров



О том, что Минтруд предложил изменить механизм ПМП на ближайший финансовый год,появилась информация накануне. На основании ПМП власти рассчитывают объем социальных доплат, необходимых для того, чтобы пенсионеры не находились за чертой бедности

В ведомстве разъяснили, что речь идет об установлении не единого прожиточного минимума для пенсионеров, а единого подхода к его определению в регионах. Это позволит исключить возможные занижения и завышения показателя в субъектах РФ.