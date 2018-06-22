Минтруд объяснил новый подход к прожиточному минимуму для пенсионеров
22 июня 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство труда и социальной защиты России развеяло слухи об установлении в стране единого прожиточного минимума для пенсионеров (ПМП). На сайте Минтруда появился комментарий. Информация об установлении единого ПМП не соответствует действительности, - сообщает ura.ru.
О том, что Минтруд предложил изменить механизм ПМП на ближайший финансовый год,появилась информация накануне. На основании ПМП власти рассчитывают объем социальных доплат, необходимых для того, чтобы пенсионеры не находились за чертой бедности
В ведомстве разъяснили, что речь идет об установлении не единого прожиточного минимума для пенсионеров, а единого подхода к его определению в регионах. Это позволит исключить возможные занижения и завышения показателя в субъектах РФ.
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