Болельщик из Аргентины, оскорбивший россиянку, больше не попадет на матчи ЧМ

Болельщик из Аргентины больше не сможет посещать матчи в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Такие меры в отношении аргентинца были введены из-за оскорбления гражданки Российской Федерации.

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Министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич отметила, что фанат вел себя по отношению к россиянке неуважительно. Как сообщает m24.ru, мужчина по имени Фернандо Пенови из-за своего поступка больше не сможет попасть ни на один российский стадион.

Уточняется, что житель Аргентины, воспользовавшись тем, что гражданка РФ не знает испанского, просил ее повторять нецензурные слова.