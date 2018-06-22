Болельщик из Аргентины, оскорбивший россиянку, больше не попадет на матчи ЧМ
22 июня 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Болельщик из Аргентины больше не сможет посещать матчи в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Такие меры в отношении аргентинца были введены из-за оскорбления гражданки Российской Федерации.
Министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич отметила, что фанат вел себя по отношению к россиянке неуважительно. Как сообщает m24.ru, мужчина по имени Фернандо Пенови из-за своего поступка больше не сможет попасть ни на один российский стадион.
Уточняется, что житель Аргентины, воспользовавшись тем, что гражданка РФ не знает испанского, просил ее повторять нецензурные слова.
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