В пятницу на Москву обрушатся грозы и сильнейший ветер

К вечеру пятницы, 22 июня, в Москве ожидается существенное изменение погоды. Согласно последней информации метеорологов, во второй половине дня на столицу обрушатся гроза и сильнейший ветер.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю: жара и похолодание

Днем столбики термометров будут показывать около плюс 30 градусов, однако к ночи этот показатель может снизиться до плюс 17. Дожди, вероятнее всего, пройдут в западных частях московского региона. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает m24.ru.

Специалисты рекомендуют москвичам не выходить на улицу в самые жаркие часы, пить больше воды, а также надевать вещи светлых тонов.