В пятницу на Москву обрушатся грозы и сильнейший ветер
22 июня 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
К вечеру пятницы, 22 июня, в Москве ожидается существенное изменение погоды. Согласно последней информации метеорологов, во второй половине дня на столицу обрушатся гроза и сильнейший ветер.
Днем столбики термометров будут показывать около плюс 30 градусов, однако к ночи этот показатель может снизиться до плюс 17. Дожди, вероятнее всего, пройдут в западных частях московского региона. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает m24.ru.
Специалисты рекомендуют москвичам не выходить на улицу в самые жаркие часы, пить больше воды, а также надевать вещи светлых тонов.
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