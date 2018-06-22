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В пятницу на Москву обрушатся грозы и сильнейший ветер

22 июня 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу на Москву обрушатся грозы и сильнейший ветер
фото: globallookpress.com

К вечеру пятницы, 22 июня, в Москве ожидается существенное изменение погоды. Согласно последней информации метеорологов, во второй половине дня на столицу обрушатся гроза и сильнейший ветер.

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Специалисты рекомендуют москвичам не выходить на улицу в самые жаркие часы, пить больше воды, а также надевать вещи светлых тонов. 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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