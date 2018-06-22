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Минобороны РФ опубликовало тройфейную карту плана «Барбаросса»
22 июня 2018, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны РФ опубликовало уникальные исторические документы, свидетельствующие о первых сражениях Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в Советском Союзе началась война. На СССР напала гитлеровская Германия. Сегодня памяти и скорби.
Российское оборонное ведомство к этой даже опублковало на своем сайте первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана «Барбаросса», - сообщает Газета.ру.
По данным Минобороны, «посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны, в том числе: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии».
«Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы», - подчеркнули в ведомстве.
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