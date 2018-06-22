Юрий Антонов заявил, что слова Вахтанга Кикабидзе о СССР "омерзительны"
22 июня 2018, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский музыкант Юрий Антонов жестко высказался о словах артиста Вахтанга Кикабидзе насчет развала СССР. Ранее выяснилось, что грузинский актер и певец ненавидел Советский Союз.
По словам Антонова, заявление Кикабидзе было омерзительным, поскольку этот человек вырос в СССР. Кроме того, музыкант отметил, что именно эта страна дала актеру образование и сделала его звездой советского кино.
Юрий Антонов подчеркнул, что артист имеет право на любые высказывания, однако такие слова заставляют думать, что у человека не было молодости.
В интервью Федеральному агентству новостей певец также рассказал, что раньше относился очень хорошо к Вахтангу Кикабидзе и восхищался его талантом.
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