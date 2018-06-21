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Собчак: мы плохо выглядим и толстеем из-за лени
21 июня 2018, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]
Российская телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отрицает навязывание бодипозитива, она считает вредным пропаганду того, что не нужно стесняться своих 150 кг.
По ее мнению, лучше пропагандировать здоровый образ жизни, походы в спортзал, отказ от вредной еды. Иначе "люди начнут умирать в 40 лет от сахарного диабета, ожирения и прочего". Как сказала Ксения, она набрала лишние килограммы последнее время, но это не значит, что теперь она будет себя такой любить. Нет, Собчак будет худеть, передает издание Wonder.
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