Иркутский кандидат обещает развитие, отчисляя налоги в другой регион

Крупные предприниматели, идущие во власть, зачастую ищут пути для лоббирования интересов собственного бизнеса. Одним из таких депутатов может стать новый фаворит выборной гонки в Законодательное Собрание Приангарья, который определился на праймериз “Единой России” в регионе. Речь идет о собственнике дорожно-строительной компании ООО «ЗБСМ МК-162», подрядчике дорожной службы Иркутской области и почетном строителе России Магомеде Курбайлове.

Именно данный кандидат оказался неожиданным лидером предварительного голосования от “Единой России” по 19-му одномандатному избирательному округу, включающему в себя Усть-Кутский и Нижнеилимский районы Иркутской области. В ходе праймериз ЕР он опередил по популярности бывшего мэра Нижнеилимского района, председателя комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Бориса Алексеева.

Дорожно-строительная компания Магомеда Курбайлова зарегистрирована в Дагестане, на данный момент занимается обслуживанием участков федеральных трасс Приангарья.

Из действующих проектов ООО «ЗБСМ МК-162» стоит выделить строительство 38 километров дороги «Тайшет-Чуна-Братск» стоимостью 2,9 млрд рублей и реконструкцию 17 километров дороги «Иркутск – Листвянка» («Байкальский тракт»), которая обошлась бюджету в 2,7 млрд рублей. Общий объем контрактов «иркутско-дагестанской» компании за 2016 год составил 8,5 млрд рублей, что делает ООО «ЗБСМ МК-162» вторым подрядчиком в Республике Дагестан по этому показателю.

Работы, производимые компанией Курбайлова в Иркутской области, ознаменовались рядом скандалов. Так, закупка №31502229494 Дорожной службы региона от 8 апреля 2015 года на работы по реконструкции Байкальского тракта прошла со значительными нарушениями процедуры. Лот на сумму 600 миллионов рублей (почти треть общей стоимости проекта) был проведен без каких-либо конкурсных процедур. Тогда Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области получило соответствующее обращение. Попытка разобраться с нарушениями закончилась ничем, а ООО «ЗБСМ МК-162» приступила к выполнению работ без препятствий.

После этого начался другой скандал: один из анонимных работников межрайонной прокуратуры записал видеоролик, на котором обвинил дорожно-строительную компанию в добыче песчано-гравийной смеси возле русла реки Ушаковки, хотя по проекту реконструкции данные ресурсы должны были добываться в другом месте. Скандал в очередной раз “замяли”, выписав подрядчику чисто символический штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Магомед Курбайлов был уличен в даче 40-милионной взятки за прекращение уголовного преследования, в чем сам сознался в интервью “Российской газете”. По словам победителя предварительного голосования за кандидатов от партии “Единая Россия”, он столкнулся с вымогательством и решил принять условия шантажистов, чтобы обезопасить своего сына. Учитывая то, что региональные органы закрывают глаза на явные нарушения со стороны компании, которой владеет Курбайлов, а сотрудники прокуратуры вынуждены анонимно сообщать о нарушениях, чтобы не быть уволенными, эти объяснения воспринимаются с трудом.

Последний скандал, в который попал Магомед Курбайлов, произошел на встрече с жителями Усть-Кутского района, на поддержку которых он рассчитывает на выборах. Кандидат заявил, что «минимум 50% НДФЛ должно оставаться на местах и идти на развитие сел и городов» — при этом его собственная компания зарегистрирована в Дагестане, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков этого региона.

Получается, что Магомед Курбайлов готов тратить на развитие региона налоги обычных трудяг, а свои деньги отчислять в другой регион, занимая при этом место депутата в ЗС Приангарья.

Такое заявление, противоречащее с реальными действиями кандидата, в купе с вышеперечисленными скандалами, добавили пищу для размышлений жителям Иркутской области перед предстоящими выборами. Крупный предприниматель с такой неоднозначной репутацией вскоре может стать депутатом Законодательного Собрания Иркутской области, после чего вряд ли забудет о своей строительно-дорожной компании.





