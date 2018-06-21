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Регионы включились в работу по «дачному» голосованию на выборах мэра Москвы
21 июня 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Регионы включились в работу по образованию «дачных» участков для голосования на выборах мэра Москвы. Мосгоризбирком планирует заключить соглашение с Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областями, которое обеспечит избирательное право граждан на выборах мэра Москвы.
Уже подготовлен проект соглашения между Москвой и шестью регионами, в которых потенциально могут быть созданы избирательные участки для москвичей на выборах 9 сентября. «Этот проект роздан всем участникам, и в течение недели каждый регион выскажет свои предложения, пожелания, после этого начнется подписание договоров с каждым субъектом. Речь идет о новом соглашении между избирательными комиссиями субъектов РФ о взаимодействии по обеспечению избирательных прав граждан, которое будет в дальнейшем получать развитие», - сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Соседние с Москвой регионы активно включились в работу по образованию избирательных участков за пределами территории столицы. «Уже до конца июня мы будем обладать предварительной информацией, которая ляжет в основу будущей карты «дачных» избирательных участков на территории соседних регионов», - сказал руководитель рабочей группы по созданию загородных избирательных участков Алексей Шапошников.
В тоже время руководитель ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова сообщила, что сотрудники центров предоставления госуслуг в настоящее время обходят дачные товарищества, но пока четкой картины о том, где организовать избирательные участки, составить не удалось. «Сотни сотрудников МФЦ обошли дачные территории, мы задаем один вопрос, планируют ли жители находиться здесь 9 сентября. Говорить о результатах пока рано, только 20% дач заполнено», - сообщила она.
Ранее на официальном портале мэра Москвы был запущен специальный сервис для сбора предложений от жителей столицы по созданию избирательных участков за пределами города. Многие дачники планировали проголосовать на выборах на именно на своих дачных участках. Они считают, что опыт Москвы по организации «дачного голосования» будет позитивным примером для всей России.
Благодаря голосованию на загородных участках возможность принять участие в выборах мэра столицы может появиться примерно у 300-330 тыс. москвичей.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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