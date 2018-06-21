Украинский журналист ради беседы с Путиным готов продать квартиру
21 июня 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью СМИ заявил, что ему было бы «безумно интересно» записать интервью с Владимиром Путиным. Беседу с президентом России он оценил в 50 тысяч долларов.
Гордон признался, что ему много раз приходилось платить по несколько тысяч долларов за встречи с интересными людьми. За интервью с Путиным он готов заплатить в разы больше. Ради двухчасовой беседы с российским лидером Дмитрий согласился бы расстаться с одной из своих однокомнатных квартир.
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