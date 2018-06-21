Больше полусотни болельщиков привезли в Петербург кишечные инфекции

Острые кишечные инфекции привезли в Петербург больше полусотни иностранных болельщиков ЧМ_2018, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалистами службы был проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

За месяц санитарные врачи досмотрели 612 тысяч пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших в Петербург. Людей с подозрением на особо опасные болезни не было, уточнили в управлении службы.