Президент Туркмении собрал гоночный внедорожник по собственным чертежам

19 июня в Центре автомобильного спорта президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов вместе со своим сыном Сердаром на основе собственных чертежей собрал скоростной внедорожник. Как живет президент Туркмении и его семья

Видео процесса разместило государственное информационное агентство "Туркменистан Сегодня". Глава страны заново смонтировал некоторые крепежные элементы каркаса безопасности, чтобы придать конструкции автомобиля дополнительной надежности, и заменил отдельные детали. Позже Бердымухамедов испытал автомобиль в тестовых заездах.