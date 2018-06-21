Государство должно оплачивать похороны не доживших до пенсии

Так как случаи смертности перед выходом на пенсию в России частое явление, один из депутатов Ленинградской области предлагает государству взять на себя ответственность за оплату похорон россиян, умерших до пенсии.

Случаи смертности в предпенсионном возрасте не редки, а посильная денежная помощь от государства на данный момент составляет чуть более 5 тысяч рублей, что существенно ниже необходимого минимума для погребения. При этом с целью исключения злоупотреблений в данной сфере, предлагается установить предельную сумму выплат федеральным законодательством, например, не более 50 000 рублей, с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами РФ за счет собственных средств, сообщает сайт НСН слова депутата.

При этом сильно развернулась дискуссия, касающаяся пенсии тех людей, которые не дожили до выхода на пенсию. Подготавливается предложение по возможности распределения накопительной части пенсии между наследниками.

Стоит также отметить, что необходимо поручить надзорным органам в сфере охраны труда разработать меры по предотвращению необоснованных увольнений сотрудников до достижения пенсионного возраста.