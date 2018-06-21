Депутаты приняли закон о перерасчете времени под стражей

Депутаты Государственной думы приняли законопроект об изменениях в статью Уголовного кодекса, касающуюся зачета времени содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания.

Законопроект поддержали 395 депутатов, двое воздержались. При этом отмечается, что сегодня следственные изоляторы находятся в достаточно тяжелом состоянии. Больше половины построены еще в 18-19 веках. Режим там можно вполне приравнять к тюремному. Так же закон будет иметь обратную силу, сообщает сайт News.ru.

Стоит сообщить, что перерасчет будет касаться тех, кто на сегодняшний день находится в СИЗО. На «домашний арест» новый законопроект не распространяется.