Депутаты приняли закон о перерасчете времени под стражей
21 июня 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Государственной думы приняли законопроект об изменениях в статью Уголовного кодекса, касающуюся зачета времени содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания.
Законопроект поддержали 395 депутатов, двое воздержались. При этом отмечается, что сегодня следственные изоляторы находятся в достаточно тяжелом состоянии. Больше половины построены еще в 18-19 веках. Режим там можно вполне приравнять к тюремному. Так же закон будет иметь обратную силу, сообщает сайт News.ru.
Стоит сообщить, что перерасчет будет касаться тех, кто на сегодняшний день находится в СИЗО. На «домашний арест» новый законопроект не распространяется.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес