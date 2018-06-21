Собаки следят за безопасностью Иркутска

Не только отряды полиции защищают безопасность граждан. В Иркутской области в органах внутренних дел служат 125 специалистов-кинологов и 160 собак. Служебные псы помогают разыскивать пропавших людей и преступников.

Сотрудники кинологической службы полиции со своими питомцами 21 июня отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1909 году в Российской Империи для нужд сыска создан специальный питомник. В Иркутске на службу милиции первые специально обученные собаки заступили в двадцатых годах прошлого века. За годы службы многие из них зарекомендовали себя как настоящие легенды, в повседневной работе раскрывая десятки громких и тысячи менее известных преступлений, проявив себя в командировках в горячие точки, отмечает сайт Телеинформ.

В основном для службы в МВД используют немецких овчарок. Они не боятся сибирских морозов, спокойно переносят летнюю жару и обладают универсальным набором природных данных, что позволяет задействовать их во всем спектре кинологической деятельности.

Отметим, что сейчас три служебные собаки и их хозяева-кинологи из Иркутска находятся в служебной командировке в Дагестане.