Собаки следят за безопасностью Иркутска
21 июня 2018, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
Не только отряды полиции защищают безопасность граждан. В Иркутской области в органах внутренних дел служат 125 специалистов-кинологов и 160 собак. Служебные псы помогают разыскивать пропавших людей и преступников.
Сотрудники кинологической службы полиции со своими питомцами 21 июня отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1909 году в Российской Империи для нужд сыска создан специальный питомник. В Иркутске на службу милиции первые специально обученные собаки заступили в двадцатых годах прошлого века. За годы службы многие из них зарекомендовали себя как настоящие легенды, в повседневной работе раскрывая десятки громких и тысячи менее известных преступлений, проявив себя в командировках в горячие точки, отмечает сайт Телеинформ.
В основном для службы в МВД используют немецких овчарок. Они не боятся сибирских морозов, спокойно переносят летнюю жару и обладают универсальным набором природных данных, что позволяет задействовать их во всем спектре кинологической деятельности.
Отметим, что сейчас три служебные собаки и их хозяева-кинологи из Иркутска находятся в служебной командировке в Дагестане.
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