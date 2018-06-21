В Иркутске началась реконструкция городского вокзала

В ближайшее время главный железнодорожный вокзал Иркутска ждут глобальные изменения. Рабочие начинают работу по его полной модернизации и реконструкции. При этом отмечается, что работы будут проходить в несколько этапов.

Сначала заменят облицовку, также в подвале сделают более современную гидроизоляцию. Второй и третий этап реконструкции коснутся платформ, где поменяют асфальт на брусчатку и установят навесы. Обновление предстоит и главному зданию вокзала: здесь строители отремонтируют фасад, сохраняя при этом его исторический облик. Все работы планируется завершить до 2021 года, отмечает сайт ОТР.

После реконструкции пропускная способность вокзального комплекса увеличится в два раза, до 7000 человек в сутки. Так же будут установлены лифты для маломобильных групп населения, пассажиры с ограниченными возможностями свободно будут передвигаться как по вокзальному комплексу, так и по подземному переходу и подниматься на платформы.

Стоит отметить, что станция Иркутск-Пассажирский появилась в городе в 1897 году. А через 8 лет было построено основное здание вокзального комплекса. Сейчас ежегодно в разных направлениях отсюда отправляется свыше миллиона трехсот тысяч пассажиров.