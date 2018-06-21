Женщин заставили работать дольше

Не смотря на то, что законопроект о пенсионной реформе приняли совсем недавно, у него есть свои герои. Это женщины, которым неожиданно подняли пенсионный возраст на 3 года больше, чем мужчинам.

Женщины в 55 лет еще рожают детей, говорят чиновники, так отчего же им не поработать подольше. Подавляющее большинство российских женщин в этом возрасте становятся молодыми бабушками, а не старыми мамами. И, в отличие от европейских пенсионерок, тратят свое время и деньги не на путешествия и хобби, а на внуков и огород, отмечает сайт Мои года.

Если рассматривать столицу, то даже здесь система социальной помощи рассчитана по большей части на матерей-одиночек и одиноких стариков, остальные справляются, как могут. При этом многие, кто не может позволить себе нянь и домработниц, пытаются привлечь на помощь бодрых матерей-пенсионерок, чтобы не уходить с работы самим. И, естественно, это огромная социальная нагрузка. Государство же в этой системе не платит ни копейки.

Стоит отметить, что благодаря этой недальновидной реформе, государство заранее наносит вред молодым семьям, которые могли лишь рассчитывать на помощь бабушек. Возможно, из-за этого, многие начнут откладывать время рождения детей или вообще передумать.