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В Петербурге 20-21 сентября пройдет Baltic Weekend
Более 500 экспертов из разных стран мира обсудят на форуме главные события года и ключевые вопросы индустрии
21 июня 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
Восемнадцатый международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 21 сентября. Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, высокопоставленные чиновники и известные журналисты – ключевые игроки рынка обсудят на примере кейсов ключевые тенденции и тренды отрасли, дальнейшие перспективы развития рынка, современные технологии и инструменты, а также главные события года.
Baltic Weekend – крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.
За восемнадцать лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 8000 специалистов из 40 стран. На пленарных заседаниях семнадцати конференций прозвучали выступления более 1000 экспертов, проведены 110 круглых столов, посвященных тенденциям развития Public Relations и маркетинговых коммуникаций в России и мире.
Ежегодно форум собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки. В прошлом году в качестве спикеров на форуме выступили: ведущий популярной YouTube-программы «ВДуть», редактор Sports.ru Юрий Дудь, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, президент международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью ICCO, генеральный директор M3 Communications Group Inc. Максим Бехар, Управляющий партнер компании EY Russia Александр Ивлев, член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром-нефть» Александр Дыбаль, директор по работе с клиентами Bloomberg Media Елена Мас, заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК «Зенит» Жанна Дембо, директор программ Совета содействия Олимпийского комитета России Олег Румянцев и другие лидеры отрасли.
На Baltic Weekend 2018 участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем.
Кроме того, 20 сентября в честь открытия Baltic Weekend 2018 в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA ICCO GLOBAL PR Awards 2018. Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, премия PROBA ICCO GLOBAL PR Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса «А»).
Регистрация на форум открыта до 14 сентября.
Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте - http://www.balticweekend.com.
Контакты для прессы:
Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью
тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278
e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com
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