Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста
21 июня 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Повышение трудового возраста в России приведет к росту пенсионных выплат. Об этом заявил лидер «Партии пенсионеров» Николай Чеботарев. Но проводить реформу нужно взвешенно, широко обсуждая с общественностью.
Чеботарев считает, что если не провести реформу, лет через 10 пенсионеры будут получать значительно меньше, чем сейчас. По его мнению, надо каждому объяснить, что да как, пусть придется и потерпеть, зато потом будет гораздо лучше, передает его мнение ТАСС.
Глава Министерства финансов Антон Силуанов в рамках заседания в Госдуме заявил, что в будущем году пенсии в России будут проиндексированы на 7%. По словам министра, это будет существенный рост.
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