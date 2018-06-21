Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста

Повышение трудового возраста в России приведет к росту пенсионных выплат. Об этом заявил лидер «Партии пенсионеров» Николай Чеботарев. Но проводить реформу нужно взвешенно, широко обсуждая с общественностью. В Союзе пенсионеров поддержали жену Киселева, назвавшую плюсы пенсионной реформы

Чеботарев считает, что если не провести реформу, лет через 10 пенсионеры будут получать значительно меньше, чем сейчас. По его мнению, надо каждому объяснить, что да как, пусть придется и потерпеть, зато потом будет гораздо лучше, передает его мнение ТАСС.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в рамках заседания в Госдуме заявил, что в будущем году пенсии в России будут проиндексированы на 7%. По словам министра, это будет существенный рост.