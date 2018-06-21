Назван самый вероятный сценарий военного конфликта между Россией и Украиной
21 июня 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве назвали наиболее вероятный сценарий военного столкновения между Российской Федерацией и Украиной. С соответствующим заявлением выступил Александр Турчинов, глава Совнацбеза соседнего государства.
Турчинов отметил, что возможный конфликт примет широкомасштабный характер и в ходе него Россия активно задействует свою штурмовую авиацию и крылатые ракеты, как это было в Сирии. По словам чиновника, процитированного «Русской весной», в настоящее время Киев изучает опыт применения Москвой ВКС в арабской республике, чтобы выявить их слабые стороны.
Ранее в четверг сообщалось, что на Украине объявили о намерении разработать стратегическое оружие в целях сдерживания РФ. Данные планы также озвучил Александр Турчинов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес