В России отменят компенсации за уничтоженное стихийными бедствиями жилье

В Минфине подготавливают поправки в законопроект о добровольном страховании жилья от ЧС. Россияне теперь не получат компенсацию за уничтоженный пожаром или наводнением дом, если его не застраховали.

Новая жилплощадь пострадавшим будет предоставляться без права собственности, при этом только малоимущим. Выплаты по страховке планируются от 300 до 500 рублей за год, в зависимости от региона. Об этом пишут «Ведомости».

В первом чтении законопроект о добровольном страховании приняли еще в 2015 году, но затем долго дорабатывали.