Метрополитен пригласил на работу попадающих под сокращение банкиров

Московский метрополитен пригласил на работу сотрудников 20 компаний, в том числе ВЭБ, которые могут попасть под сокращение. Столичная подземка набирала работников на должность кассира в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Руководство службы доходов метрополитена направляло письмо в адрес службы по кадрам ВЭБа, - сообщает РБК. Такие письма были направлены еще в 20 компаний, уточнили в метрополитене. В письме описываются преимущества работы кассиром: гибкий график работы, стабильная зарплата, бесплатный проезд на электричках в пределах Московской области.

Зарплата билетного кассира в московском метро начинается от 28 тысяч рублей, от 33 тысяч рублей — для кандидатов со знанием английского языка. В пресс-службе метрополитена уточнили, что отправляли такие письма не только в ВЭБ.

Ранее РБК сообщал о том, что руководство ВЭБа намерено сократить почти половину штата.