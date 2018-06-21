Предсказание климатологов США о надвигающемся конце света появилось в сети

В зарубежных интернет-СМИ появился подготовленный американскими климатологами прогноз о надвигающемся конце света. Специалисты предположили, что причиной апокалипсиса станет влияние планеты Нибиру.

Доктор Этан Троубридж, ранее работавший в Геологической службе Соединенных Штатов (USGS), заявил, что под воздействием гравитации приближающегося к Земле небесного тела на планете образовываются зоны разломов. По мнению Троубриджа, это должно привести к взрыву Йеллоустонской кальдеры и других крупных вулканов. «Общая картина будущего Земли выглядит мрачно», - полагает ученый.

Из слов Троубриджа, приведенных сайтом someonesbones.com, следует, что в USGS знают о приближении описанной им катастрофы, однако предпочитают скрывать правду от общественности. По мнению климатолога, сотрудники организации не хотят, чтобы люди осознали масштаб нависшей над Землей угрозы.

Ранее сообщалось, что исследователи нашли в Библии прогноз о глобальном конфликте, в котором предстоит участвовать России.