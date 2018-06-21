//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

ВСУ впали в панику из-за появления данных о возможном выводе армии из Донбасса
2

Стали известны детали ультиматума ополченцев ДНР украинским военным
3

Пентагон получил разрешение на тайное нападение на Россию
4

Танец украинских пограничниц в бикини и погонах обсуждают в сети
5

Пошли на мировую. Третью мировую

//Общество 13+

На Красной площади в Москве появился Парк футбола ЧМ-2018

21 июня 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

На Красной площади в Москве появился Парк футбола ЧМ-2018
фото: pixabay.com

В четверг, 21 июня, на Красной площади в Москве был открыт Парк футбола чемпионата мира 2019 года. На торжественной церемонии открытия в центре столицы присутствовали высокопоставленные чиновники.

На Красной площади за запуск дрона задержан болельщик из Австралии

На Красной площади за запуск дрона задержан болельщик из Австралии

На мероприятии, в частности, находились вице-премьер российского правительства по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, а также коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, отмечает ТАСС.

Многие подчеркнули, что Россия приняла ЧМ-2018 на высшем уровне. Болельщики со всех концов планеты выражают благодарность российскому руководству за проделанную работу.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин и Порошенко провели телефонную беседу

Путин и Порошенко провели телефонную беседу

В четверг, 21 июня, президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко провели телефонную беседу. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе главы Украины.

//В мире

В Европарламенте рассказали о вероятности отмены антироссийских санкций

В Европарламенте рассказали о вероятности отмены антироссийских санкций

В Европарламенте в четверг, 21 июня, рассказали о вероятности отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил депутат ЕП от Италии Марио Боргезио, который отметил, что данный шаг является очень важным.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Минтруд пересчитает прожиточный минимум для пенсионеров

Минтруд пересчитает прожиточный минимум для пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает изменить механизм определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП). От ПМП зависит размер обязательных доплат малоимущим пенсионерам.

//Общество

В России отменят компенсации за уничтоженное стихийными бедствиями жилье

В России отменят компенсации за уничтоженное стихийными бедствиями жилье

В Минфине подготавливают поправки в законопроект о добровольном страховании жилья от ЧС. Россияне теперь не получат компенсацию за уничтоженный пожаром или наводнением дом, если его не застраховали.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

НАТО планирует уничтожить советское вооружение на территории Черногории

НАТО планирует уничтожить советское вооружение на территории Черногории

Североатлантический альянс планирует уничтожить советское вооружение на территории Черногории. О данном факте говорит тендер, размещенный Агентством технического обеспечения и снабжения НАТО.

//Общество

Метрополитен пригласил на работу попадающих под сокращение банкиров

Метрополитен пригласил на работу попадающих под сокращение банкиров

Московский метрополитен пригласил на работу сотрудников 20 компаний, в том числе ВЭБ, которые могут попасть под сокращение. Столичная подземка набирала работников на должность кассира.

//В мире

В СМИ сообщили, что Меган Маркл ждет ребенка

В СМИ сообщили, что Меган Маркл ждет ребенка

В СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская скоро впервые станет матерью. Информацию о скором пополнении в королевской семье сообщила накануне журналистам приятельница Меган Маркл.

//Происшествия

Неизвестный злоумышленник расстрелял в Подмосковье человека с собакой

Неизвестный злоумышленник расстрелял в Подмосковье человека с собакой

В минувший вторник в подмосковном Лыткарино неизвестный злоумышленник расстрелял человека с собакой. Об этом сообщила сегодня помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

//Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Донбассе

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Донбассе

Глава российского государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности урегулирование на юго-востоке Украины, сообщается сегодня на сайте Кремля.

//Общество

Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста

Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста

Повышение трудового возраста в России приведет к росту пенсионных выплат. Об этом заявил лидер «Партии пенсионеров» Николай Чеботарев. Но проводить реформу нужно взвешенно, широко обсуждая с общественностью.

//Новости партнеров

//Общество

Из избы сор: на кону не только «Амбасадор»!

Из избы сор: на кону не только «Амбасадор»!

Чуть менее двух лет назад деловую среду Северной столицы привлек, как тогда казалось, мирный развод между Виктором Прокопцовым и Александром Терентьевым – владельцами Группы «Петербургские отели». Однако мирного решения вопроса по дележу собственности не получилось.

//Здоровье

Как избавиться от запаха старости в квартире?

Как избавиться от запаха старости в квартире?

«Стариковский запах» часто присутствует в квартирах пожилых людей. Причина – они не любят проветривать свои дома, потому что мёрзнут от сквозняков; они не любят расставаться со старым хламом; гораздо реже, чем раньше, устраивают стирку одежды и уборку комнат.

//live

Те бразильцы не борзели...

Те бразильцы не борзели...

По сообщениям СМИ, работодатели бразильских болельщиков, издевавшихся в Москве над россиянкой на португальском языке в дни проведения чемпионата мира по футболу, пообещали устроить проблемы «шутникам» после возвращения на родину...

//Политика

Турция вводит ответные таможенные пошлины на товары из США

Турция вводит ответные таможенные пошлины на товары из США

Турция вводит заградительные пошлины на импорт двадцати двух товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона на сталь и алюминий. Объём дополнительного обложения пошлинами составит $ 266,5 млн.

//Общество

Назван самый вероятный сценарий военного конфликта между Россией и Украиной

Назван самый вероятный сценарий военного конфликта между Россией и Украиной

В Киеве назвали наиболее вероятный сценарий военного столкновения между Российской Федерацией и Украиной. С соответствующим заявлением выступил Александр Турчинов, глава Совнацбеза соседнего государства.

//Политика

Трамп кидался конфетами в Меркель на саммите G7

Трамп кидался конфетами в Меркель на саммите G7

Во время саммита G7 американский лидер Дональд Трамп в раздражении бросил на стол перед канцлером Германии Ангелой Меркель конфеты. Об этом рассказал политолог и глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

//Общество

Предсказание климатологов США о надвигающемся конце света появилось в сети

Предсказание климатологов США о надвигающемся конце света появилось в сети

В зарубежных интернет-СМИ появился подготовленный американскими климатологами прогноз о надвигающемся конце света. Специалисты предположили, что причиной апокалипсиса станет влияние планеты Нибиру.

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала смешное селфи с Меладзе

Вера Брежнева показала смешное селфи с Меладзе

Для одной из самых красивых певиц Веры Брежневой Италия дорога особенно. Артистка и продюсер Константин Меладзе в Италии поженились. В сетях появились слухи, что певица и музыкант расстались.

//Новости СМИ2

//Расследования

Молодая мать выбросила новорожденного в унитаз поезда в Зауралье

Молодая мать выбросила новорожденного в унитаз поезда в Зауралье

Молодая мать выбросила своего новорожденного ребенка в унитаз поезда в Зауралье. Согласно последней информации, женщина, совершившая жестокое убийство, в скором времени предстанет перед судом.

//В мире

НАТО выступает за продолжение диалога с Россией

НАТО выступает за продолжение диалога с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что организации следует продолжать диалог с Российской Федерацией. Об этом политик сообщил во время выступления в Лондоне.

//Шоу-бизнес

Поклонников Бузовой шокировало ее новое видео с Тарасовым

Поклонников Бузовой шокировало ее новое видео с Тарасовым

Певица и телеведущая Ольга Бузова поразила своих поклонников новой видеозаписью с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. На кадрах можно увидеть радостного футболиста, который весело машет рукой в объектив.

//Экономика

Хватит ли Украине денег платить по долгам

Хватит ли Украине денег платить по долгам

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал о состоянии экономики Украины, которая должна оплачивать долги кредиторам. Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года.

//Общество

Мужчина ответит по закону за пощечину сотруднику полиции

Мужчина ответит по закону за пощечину сотруднику полиции

Мужчина, захотевший сделать селфи с сотрудником полиции, ответит по закону за пощечину работнику правоохранительных органов. Инцидент произошел в Зеленограде в жаркий день.

//Общество

На Красной площади в Москве появился Парк футбола ЧМ-2018

На Красной площади в Москве появился Парк футбола ЧМ-2018

В четверг, 21 июня, на Красной площади в Москве был открыт Парк футбола чемпионата мира 2019 года. На торжественной церемонии открытия в центре столицы присутствовали высокопоставленные чиновники.

//Новости Redtram

//Наука

Ученый высказался об объекте в небе, который накануне поразил россиян

Ученый высказался об объекте в небе, который накануне поразил россиян

Накануне вечером сразу в четырех областных центрах России жители заметили в небе странный объект, который светился. Многие россияне зафиксировали данное явление на видео и опубликовали ролики в сети.

//В мире

Украина сдается в борьбе против строительства "Северного потока-2"

Украина сдается в борьбе против строительства "Северного потока-2"

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что у Украины иссякают возможности бороться с реализацией проекта "Северный поток-2", по которому будет строиться газопровод из России в Германию.

//В мире

Что заставило Андропова уничтожить ядерные ракеты средней и малой дальности?

Что заставило Андропова уничтожить ядерные ракеты средней и малой дальности?

В 1976 году в Советском Союзе на вооружение приняли мобильный ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер», который изменил баланс сил в Европе в пользу Советского Союза. Натовцы именовали новую советскую ракету СС-20.

//Шоу-бизнес

Сергей Шнуров вновь высказался о пенсионной реформе

Сергей Шнуров вновь высказался о пенсионной реформе

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о повышении пенсионного возраста. На своей страничке в соцсети Twitter артист написал, что "своих стариков" он всегда содержал самостоятельно.

//Культура

Кикабидзе высказался о скандале, случившемся из-за его неприятия герба СССР

Кикабидзе высказался о скандале, случившемся из-за его неприятия герба СССР

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не испытывал ненависти к Советскому Союзу или его гражданам. Кикабидзе прокомментировал скандал, который получился после его слов о ненависти к гербу СССР.

//Общество

Депутат предложил давать людям с заболеваниями сердца выходные в жаркие дни

Депутат предложил давать людям с заболеваниями сердца выходные в жаркие дни

В Госдуме советуют работодателям давать сотрудникам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, выходные в жаркие дни. Соответствующую идею выдвинул накануне депутат от ЛДПР Василий Власов.

//Общество

Кто готовил теракты и провокации на Красной площади во время ЧМ-2018?

Кто готовил теракты и провокации на Красной площади во время ЧМ-2018?

Красная площадь – главная достопримечательность столицы – закрыта ещё с 11 июня. Причины подобной меры безопасности анализирует ветеран российских спецслужб подполковник в отставке Сергей ХОХЛОВ.

//В мире

Украинский журналист выдал план летнего наступления киевских силовиков на ДНР

Украинский журналист выдал план летнего наступления киевских силовиков на ДНР

Киевские силовики намерены провести этим летом наступательную операцию против Донецкой народной республики. Соответствующие сведения ополченцам передал журналист, имеющий информаторов в армейских кругах.

//Общество

Зюганов подверг жесткой критике слова Кикабидзе о распаде СССР

Зюганов подверг жесткой критике слова Кикабидзе о распаде СССР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказался о словах актера и певца Вахтанга Кикабидзе насчет распада СССР. Артист ранее признался, что ненавидел Советский Союз и был счастлив, когда он развалился.

//Общество

Стали известны подробности о погибшем в ДТП на Кутузовском водителе "Мерседес"

Стали известны подробности о погибшем в ДТП на Кутузовском водителе "Мерседес"

Появились подробности о водителе автомобиля "Мерседес" (Mercedes-Benz AMG CLS 63), устроившем и погибшем в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Погиб уроженец Дагестана Рахматуллах Гаджиев.

//В мире

Польша корректирует план оснащения армии с учетом "российской угрозы"

Польша корректирует план оснащения армии с учетом "российской угрозы"

Власти Польши намерены скорректировать планы оснащения вооруженных сил страны, учитывая "угрозу" со стороны России. Об этом в четверг, 21 июня, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

//Политика

В Россию с государственным визитом прибыл глава Южной Кореи

В Россию с государственным визитом прибыл глава Южной Кореи

В четверг, 21 июня, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Россию с государственным визитом. Согласно последней информации, политик будет находиться на российской территории в течение трех дней.

//Экономика

Сечин назвал несколько причин роста цен на бензин в России

Сечин назвал несколько причин роста цен на бензин в России

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин назвал несколько причин роста цен на бензин в России. Сечин выделил три основных фактора: девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и непривлекательность переработки в стране.

//Наука

Медики назвали заболевание, сигнализирующее о возможности развития рака

Медики назвали заболевание, сигнализирующее о возможности развития рака

Американские медики провели ряд исследований и выяснили, какое заболевание может говорить о развитии рака. Исследователи анализировали информацию о состоянии 49 тысяч пациентов с 1993 по 2013 год.

//Общество

Жители Воронежа делятся впечатлениями от падения метеорита

Жители Воронежа делятся впечатлениями от падения метеорита

Жители Воронежа сегодня делятся впечатлениями от необычайно происшествия - падения метеорита. В соцсетях пишут, что падающее небесное тело увидели в Воронежской области и в соседних Липецкой и Орловской областях.

//Шоу-бизнес

Светлана Лобода поразила поклонников идеальной фигурой через месяц после родов

Светлана Лобода поразила поклонников идеальной фигурой через месяц после родов

Известная певица Светлана Лобода поразила поклонников фигурой всего лишь через месяц после родов. Артистка во второй раз стала матерью в конце мая, однако имени малышки она пока не называет.

//Общество

На развилке к аэропорту Симферополя стоит указатель на украинском языке

Напомним, что только на возведение нового терминала аэропорта Симферополя было потрачено более 30 миллиардов рублей. Обновление инфраструктуры скушает из бюджета еще около 15 миллиардов.

//В мире

Аналитики из США описали победителя Третьей мировой войны

Аналитики из США описали победителя Третьей мировой войны

Эксперты из США рассказали, какими технологиями, по их мнению, должна обладать страна, которая выйдет победителем из глобального конфликта. Точка зрения специалистов изложена в заметке, опубликованной СМИ.

//Происшествия

СМИ: в небе над Ростовом заметили критическое сближение пассажирских самолетов

СМИ: в небе над Ростовом заметили критическое сближение пассажирских самолетов

Рано утром в четверг, 21 июня, в СМИ появилась информация о критическом сближении в небе над Ростовом двух самолетов. Речь идет, согласно последним сообщениям, о пассажирских воздушных судах.

//Общество

В Москве начали опрыскивать деревья от насекомых-вредителей

В Москве начали опрыскивать деревья от насекомых-вредителей

Деревья в Москве начали опрыскивать от болезней и насекомых-вредителей. Столичные власти разъяснили, что применяемые для обработки деревье препараты абсолютно безопасны для людей и домашних животных.

//Общество

Китаянка после интима с "аргентинскими болельщиками" обратилась в полицию Москвы

Китаянка после интима с "аргентинскими болельщиками" обратилась в полицию Москвы

Китаянка Ван Нин обратилась с заявлением в отделение столичной полиции с просьбой помочь ей найти "аргентинских болельщиков" и удалить с их мобильных телефонов свои интимные фотографии.

//Общество

Как Москва справляется с наплывом болельщиков-иностранцев на ЧМ-2018

Как Москва справляется с наплывом болельщиков-иностранцев на ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столицы справляется с наплывом болельщиков - иностранцев на чемпионате мира -2018 по футболу. Собянин болел за российскую сборную, сыгравшую два матча.

//Экономика

Минфин: в следующем году пенсии проиндексируют на 7%

Минфин: в следующем году пенсии проиндексируют на 7%

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в рамках заседания в Госдуме заявил, что в будущем году пенсии в России будут проиндексированы на 7%. По словам министра, это будет существенный рост.

//Экономика

Новый Ил-114 вряд ли появится в 2019 году

Новый Ил-114 вряд ли появится в 2019 году

В 2019 году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обещал представить первый пассажирский турбовинтовой региональный лайнер Ил-114. На какой стадии находится строительство долгожданной отечественной авиановинки при поджимающих сроках?

//Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль подпрыгнул на открытом люке и упал в реку

В Санкт-Петербурге автомобиль подпрыгнул на открытом люке и упал в реку

Рано утром в четверг, 21 июня, в Санкт-Петербурге случилось происшествие с участием автомобиля. Согласно последней информации, машина подпрыгнула на открытом люке и улетела прямо в реку Охту.

//Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает юбилей

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает юбилей

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня отмечает юбилей. Столичному градоначальнику 21 июня исполняется 60 лет. Собянин развивает сразу несколько важнейших для Москвы направлений.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры