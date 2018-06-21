На Красной площади в Москве появился Парк футбола ЧМ-2018

В четверг, 21 июня, на Красной площади в Москве был открыт Парк футбола чемпионата мира 2019 года. На торжественной церемонии открытия в центре столицы присутствовали высокопоставленные чиновники.

На мероприятии, в частности, находились вице-премьер российского правительства по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, а также коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, отмечает ТАСС.

Многие подчеркнули, что Россия приняла ЧМ-2018 на высшем уровне. Болельщики со всех концов планеты выражают благодарность российскому руководству за проделанную работу.