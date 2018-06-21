Мужчина ответит по закону за пощечину сотруднику полиции

Мужчина, захотевший сделать селфи с сотрудником полиции, ответит по закону за пощечину работнику правоохранительных органов. Инцидент произошел в Зеленограде. Злоумышленник шел на железнодорожную станцию и рассуждал о жаре в Зеленограде.

По пути на станцию он встретил автомобиль полиции. Он заглянул в приоткрытое окно машины и спросил у полицейского, можно ли сделать с ним селфи. Страж порядка задал вопрос, в своем ли уме этот человек. А злоумышленник ударил его по лицу и побежал на электричку.

Полицейский выскочил из автомобиля и бросился догонять провокатора. Мужчину задержали. Провокатор снял инцидент на видео и опубликовал запись в Telegram-канал 338.

Действия мужчины подпадают под статью 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.