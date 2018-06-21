Депутат предложил давать людям с заболеваниями сердца выходные в жаркие дни

В Госдуме советуют работодателям давать сотрудникам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, выходные в жаркие дни. Соответствующую идею выдвинул накануне депутат от ЛДПР Василий Власов.

Письмо с данным предложением уже направлено главе Минтруда Максиму Топилину, а также министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Подчеркивается, что в последние годы в России все чаще замечают аномальную жару, а работа в подобных условиях существенно вредит здоровью некоторых людей, передает РИА "Новости". К настоящему моменту не сообщается, как министры отреагировали на такую идею.