Зюганов подверг жесткой критике слова Кикабидзе о распаде СССР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказался о словах актера и певца Вахтанга Кикабидзе насчет распада СССР. Артист ранее признался, что ненавидел Советский Союз и был счастлив, когда он развалился.

По мнению Зюганова, страна, о которой идет речь, достигла Победы, поднялась к высотам космоса, спасла весь мир от огромного количества бед, поэтому все, кто радуются распаду СССР являются предателями и мерзавцами. Более того, политик считает, что такие люди совершают непростительную ошибку, передает РИА "Новости".

Лидер КПРФ также подчеркнул, что решение создать Советский Союз представители всех народов принимали коллегиально и добровольно.