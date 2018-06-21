На развилке к аэропорту Симферополя стоит указатель на украинском языке
21 июня 2018, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, что только на возведение нового терминала аэропорта Симферополя было потрачено более 30 миллиардов рублей. Обновление инфраструктуры скушает из бюджета еще около 15 миллиардов, пишут "Аргументы недели-Крым".
При столь астрономической стоимости проекта, вот уже четыре года на самой оживленной приаэропортовой развилке стоит указатель с надписями на украинском языке, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
Вдобавок, согласно указателю, ехать в Ялту следует в направлении, в котором этот город не находится.
Установлен этот, непонятный во всех отношениях, знак на развилке, ведущей к новому терминалу с трассы Симферополь-Евпатория.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес