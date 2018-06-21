На развилке к аэропорту Симферополя стоит указатель на украинском языке

Напомним, что только на возведение нового терминала аэропорта Симферополя было потрачено более 30 миллиардов рублей. Обновление инфраструктуры скушает из бюджета еще около 15 миллиардов, пишут "Аргументы недели-Крым".

При столь астрономической стоимости проекта, вот уже четыре года на самой оживленной приаэропортовой развилке стоит указатель с надписями на украинском языке, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Вдобавок, согласно указателю, ехать в Ялту следует в направлении, в котором этот город не находится.

Установлен этот, непонятный во всех отношениях, знак на развилке, ведущей к новому терминалу с трассы Симферополь-Евпатория.