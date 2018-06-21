Китаянка Ван Нин обратилась с заявление в столичную полицию с просьбой помочь ей удалить с телефона незнакомого мужчины свои интимные фотографии.

Как стало понятно из ее объяснений, девушка приехала в Москву на чемпионат мира по футболу. После одного из матчей она познакомилась с группой мужчин, «предположительно болельщиками Аргентинской сборной» и провела с ними ночь в отеле. Однако в процессе она обнаружила, что один из участников увеселительного марафона снимал все происходящее на камеру. Она не уверена, что «аргентинец» добровольно удалит видеозапись и потому обратилась в органы правопорядка.

Полицейским удалось задержать оператора любительского порно. Им оказался житель Пятигорска, который вместе с приятелями выдавал себя за гражданина Аргентины, разговаривая при этом по-армянски. Так же "пятигорский аргентинец" пояснил, что не удалил видео только потому, что не понял просьбу китаянки из-за языкового барьера. Он признал свою вину и добавил, что «потерпевшая была всем довольна, и даже дала 30 долларов на коньяк».

Видео в качестве вещдока осталось в отделении полиции. О происшествии сообщает ru-chp.livejournal.com, приводя копии официальных документов.