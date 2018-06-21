В Москве начали опрыскивать деревья от насекомых-вредителей

Деревья в Москве начали опрыскивать от болезней и насекомых-вредителей. Столичные власти разъяснили, что применяемые для обработки деревье препараты абсолютно безопасны для людей и домашних животных, - сообщает m24. Как Москва справляется с наплывом болельщиков-иностранцев на ЧМ-2018

Но в условиях мегаплиса все работы проводят в вечерние и ночные часы Пресс-служба департамента капитального ремонта сообщила, что работы по обработке деревьев ведутся преимущественно в сухую и безветренную погоду.

Опрыскивание - один из многих видов ухода за деревьями, который позволяет быстро и эффективно защитить растение от насекомых-вредителей и грибных заболеваний.

В этом году в столице ранее впервые применили инновационное средство по уходу за деревьями – микоризный активатор.

В эти дни в Москве проходит мундиаль.