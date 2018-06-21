Как Москва справляется с наплывом болельщиков-иностранцев на ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица справляется с наплывом болельщиков - иностранцев на чемпионате мира -2018 по футболу. Собянин болел за российскую сборную, сыгравшую два матча - с Саудовской Аравией и Египтом, - сообщает m24.

"Первый тайм был грустным. Было ощущение, что наши ребята сдуваются. Но какой праздник во втором! 3:1! Молодцы!"- написал он после матча с Египтом.

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)19 Июн 2018 в 1:09 PDT

Болельщики, приехавшие в Россию из разных стран мира говорят, что Москва им нравится. Многие приехали лишь на несколько дней в столицу России, и стремятся увидеть достопримечательности города. По словам Собянина, столичная инфраструктура полностью справляется с наплывом болельщиков со всего мира на чемпионат мира по футболу.

"Улицы и фан-зоны едва вмещают желающих погулять на них. В фан-зоне собирается не 25 тысяч, как мы поначалу предполагали, а 50 тысяч, и проходят около 80 тысяч человек. Но справляемся", - рассказал градоначальник в интервью телеканалу "ТВ Центр".

Особо Собянин отметил работу столичного транспорта. По его словам, метро и МЦК полностью справляются с потоком пассажиров после матча.

Работу станций метрополитена во время матчей ЧМ-2018 изменяют незадолго до игры и после нее. Сначала пассажиров только выпускают из одного из вестибюлей ближайших остановок подземки, а затем он работает только на вход. Платформа Лужники на МЦК иногда временно приостанавливает работу.

Но иностранцы жаловались, что Красная площадь закрыта.