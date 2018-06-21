Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает юбилей

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня отмечает юбилей. Столичному градоначальнику 21 июня исполняется 60 лет. В 2010 году Мосгордума по представлению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева наделила Сергея Собянина полномочиями мэра Москвы на пять лет. 8 сентября 2013 года Собянин на прямых выборах был избран главой Москвы на пять лет.

Собянин - уроженец Тюменской область. Трудовой путь начал слесарем на Челябинском трубопрокатном заводе.

На пост мэра Москвы Сергея Собянина пригласили, когда он был губернатором Тюменской области. Власти учли упехи, которые достиг регион под руководством Собянина.

В течение восьми лет глава российской столицы Собянин развивает сразу несколько важнейших для Москвы направления: градостроительную политику, транспортную инфраструктуру, социальные программы, образование и здравоохранение, развитие туризма и привлечение инвестиций.