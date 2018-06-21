Свиридов, Кумин и Красовский получили наибольшую поддержку мундепов в АМОМ

Стали известны имена кандидатов на пост мэра столицы, получивших набольшую поддержку муниципальных депутатов по итогам встречи, организованной Ассоциацией муниципальных образований Москвы (АМОМ).

В ходе мероприятия претенденты на должность градоначальника представили программы, с которыми они идут на выборы. После беседы с парламентариями кандидаты могли получить их подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра. В результате больше всего подписей оказалось у представителя «Справедливой России» Ильи Свиридова (16), самовыдвиженца Антона Красовского (13) и кандидата от КПРФ Вадима Кумина (11).

Комментируя итоги встречи, Антон Красовский выразил благодарность ее организаторам за предоставленную возможность поговорить с депутатами. Илья Свиридов, в свою очередь, отметил, что считает систему муниципального фильтра полезной, поскольку она позволяет отсечь от выборов «странных людей». При этом кандидат высказал мнение, что порог прохождения фильтра должен быть снижен в два раза.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Претендентам на этот пост необходимо до 3 июля заручиться поддержкой как минимум 110 муниципальных депутатов.