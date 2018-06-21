Появились подробности дорожно-траспортного происшествия, которое произошло под утро на Кутузовском проспекте. В результате ДТП автомобиль загорелся, погибли три человека. По словам очевидцев, под колесами автомобиля "Мерседес" погибла женщина - 59-летняя Светлана Евдокимова. Затем автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Фиат" службы "Социального патруля". От удара с "Фиатом" "Месредес" загорелся. На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, есть погибшие

Два молодых человека, находившиеся в нем, сгорели до приезда пожарной службы. По данным портала 112, за рулем "Мерседес" находился 22-летний Рахматуллах Гаджиев и его пассажир 21-летний Гари Мелканян.

Пострадали три человека - водитель и сотрудницы службы "Социального патруля" - 49-летний Сергей Самолыга, Татьяна Скалкина и Анна Воробьева, - сообщается на сайте "Ридус". Пострадавшие госпитализированы.

ДТП запечатлели камеры наружного наблюдения.

Ранее смертельное ДТП на Кутузовском произошло 16 июня.