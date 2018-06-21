В Союзе пенсионеров поддержали жену Киселева, назвавшую плюсы пенсионной реформы

В "Союзе пенсионеров России" поддержали мнение супруги телеведущего Дмитрия Киселева, назвавшей плюсы пенсионной реформа, в частности, повышения пенсионного возраста. Доктор психологических наук Мария Киселева полагает, что поздний выход на пенсию является для россиян стимулом беречь свое здоровье, рожать детей, позволит "избавиться от выученной беспомощности и быть примером нашим детям". Что обсудили на совещании у Медведева по пенсионной реформе

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике, глава "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский поддержал Марию Киселеву и привел свои доводы, - сообщает URA.RU. По словам Рязанского, действительно, выгод немало. Во-первых, — чем дольше работаете, тем больше пенсия. "При позднем выходе на заслуженный отдых у вас сохранятся все положенные льготы — по земельному налогу, по недвижимости", — пояснил Рязанский.

По его словам, работа позволяет человеку постоянно находиться в тонусе, при интеллектуальной работе человеку ни грозит деменция. "А сидение на лавке всегда заканчивается плохо", —подчеркнул Рязанский.

Мария Киселева отметила, что работу можно бросить и в 40 лет и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах, только прежде надо "сколотить состояние".