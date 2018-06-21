Борис Дубровский высказался против уплотнительной застройки Паркового-2

Вчера, 20 июня, глава региона Борис Дубровский встретился с жителями одного из новых районов Челябинска и выслушал их опасения по поводу уплотнительной застройки. По итогам общения с челябинцами губернатор решил, что проект застройки и экспертиза будут доработаны, а также будет проведена полная ревизия разрешительной документации. Документ повторно вынесут на публичные слушания.

- Представитель жителей микрорайона «Парковый-2» войдет во все рабочие группы, изучающие ситуацию в микрорайоне, - отметили в пресс-службе губернатора.

Кроме того, в Парковом-2 необходимо построить многоуровневую парковку, иначе ни о каких новых домах не может быть и речи. Также никакой уплотнительной застройки за счет садиков не будет, а в микрорайоне запретят движение самосвалов.

- Эмоции граждан справедливы и объективны, я встаю на их сторону, - сказал Борис Дубровский. - Люди столкнулись с разрывом между тем, что им обещали при покупке квартиры, и тем, что реализуется на самом деле. Я рассматриваю это как недобросовестность, не могу поддержать эту практику и никогда с нею не соглашусь.

Глава региона добавил, что развитие современного Челябинска не должно осуществляться через уплотнительную застройку.



- Требую провести полную ревизию всей разрешительной документации: максимально публично, открыто, профессионально, - подытожил он. - Вернусь к рассмотрению этого вопроса через месяц.