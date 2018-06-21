Что обсудили на совещании у Медведева по пенсионной реформе

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 20 июня провел совещание по законопроектной деятельности, в том числе по пенсионной реформе. Участники совещания - руководство Госдумы, представители администрации президента РФ, руководство "Единой России", представители финансово-экономического и социального блоков кабмина обсуждали предложения, содержащиеся во внесённом в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", - сообщила пресс-служба правительства. Матвиенко заявила о безотлагательности в вопросе повышения пенсионного возраста

Ранее 14 июня правительство рассмотрело вопрос об изменениях в пенсионной системе. По окончании Дмитрий Медведев объявил, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно. Планируется, что пенсионный возраст для мужчин повысят до 65 лет, для женщин — до 63 лет. После обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство внесло проект закона в Госдуму.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект примут осенью. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что правительство предложило "мягкий вариант" пенсионной реформы, который не является шоковой терапией.