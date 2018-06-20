//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Энрике Иглесиас считает Анну Курникову мамой-супергероем
- Волочкова станцевала в бане с мексиканским журналистом
- Ева Лонгория в 43 года родила первенца
- Киркоров объяснил поведение Пугачевой, которой "надоела" Бузова
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Бразильских болельщиков, подшутивших над россиянками, дома ждут проблемы
20 июня 2018, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]
В соцсетях и южноамериканских СМИ стали опубликовывать видеозаписи, на которой приехавшие бразильские болельщики учат молодых россиянок непристойной фразе на португальском языке.
Девушки, по всей видимости, не зная перевода, радостно повторяют непонятные слова за бразильцами.
Сотрудника южноамериканской авиакомпании из Сан-Паулу Фелипе Уилсона уже пообещали уволить за неподобающее поведение в России, передает ТАСС. Других присутствовавших на видео ждет административное разбирательство на родине.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Владимир Путин может выступить с посланием второй раз за год
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
//Спорт
//Новости партнеров
//Политика
Венгрия приняла закон «Стоп, Сорос», запрещающий помощь мигрантам
//Политика
Киев заявил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста
//Здоровье
//Здоровье
//Новости СМИ2
//История
//Шпионаж
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Новости Redtram
//Спорт
//Книги
//Общество
Западные СМИ о ЧМ-2018: «Дружелюбие русских просто зашкаливает!»
//Общество
//Общество
//Культура
//Культура
//Город М
//Город М
//Культура
//Армия
//Общество
//Культура
//Общество
//Общество
//Общество
//Политика
//Политика
ЛДПР: Прежде чем поднимать пенсионный возраст, надо посадить воров-чиновников!
//Культура
Опубликована первая фотография ABBA в студии после 35-летнего перерыва
//Политика
//Спорт
После саммита с Ким Чен Ыном Трамп настаивает на встрече с Путиным