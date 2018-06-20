Бразильских болельщиков, подшутивших над россиянками, дома ждут проблемы

В соцсетях и южноамериканских СМИ стали опубликовывать видеозаписи, на которой приехавшие бразильские болельщики учат молодых россиянок непристойной фразе на португальском языке.

Девушки, по всей видимости, не зная перевода, радостно повторяют непонятные слова за бразильцами.

Сотрудника южноамериканской авиакомпании из Сан-Паулу Фелипе Уилсона уже пообещали уволить за неподобающее поведение в России, передает ТАСС. Других присутствовавших на видео ждет административное разбирательство на родине.