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Бразильских болельщиков, подшутивших над россиянками, дома ждут проблемы

20 июня 2018, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]

Бразильских болельщиков, подшутивших над россиянками, дома ждут проблемы
mreporter.ru

В соцсетях и южноамериканских СМИ стали опубликовывать видеозаписи, на которой приехавшие бразильские болельщики учат молодых россиянок непристойной фразе на португальском языке.

Девушки, по всей видимости, не зная перевода, радостно повторяют непонятные слова за бразильцами.

Сотрудника южноамериканской авиакомпании из Сан-Паулу Фелипе Уилсона уже пообещали уволить за неподобающее поведение в России, передает ТАСС. Других присутствовавших на видео ждет административное разбирательство на родине.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Бразильских болельщиков, подшутивших над россиянками, дома ждут проблемы

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Видеопомощники арбитра

Видеопомощники арбитра

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Роналду или Мессии – вы за кого?

Роналду или Мессии – вы за кого?

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Момент истины

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Издержки профессии

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В гости в «нехорошую квартиру»

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Шедевры балета на Театральной площади

Шедевры балета на Театральной площади

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Стала известна причина смерти Юрия Арояна

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Кампания не предвыборная, а общественная

Кампания не предвыборная, а общественная

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//Город М

Оценка работы за 8 лет – высшая

Оценка работы за 8 лет – высшая

У мэра Москвы Сергея Собянина – юбилей. В день выхода номера «Аргументов недели» – 21 июня ему исполняется 60 лет. Для главы крупного мегаполиса – возраст расцвета. В такие дни принято делать подарки или говорить тёплые слова. А за руководителя такого ранга, наверное, говорят его дела.

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«Война» накрыла Западную Европу

«Война» накрыла Западную Европу

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Приключения украинских танкистов в Европе

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Хроники Тридевятого царства

Хроники Тридевятого царства

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Волочкова станцевала в бане с мексиканским журналистом

Волочкова станцевала в бане с мексиканским журналистом

Анастасия Волочкова в своём Instagram опубликовала видеозапись, в которой показала, как к ней в гости приехали представители одного из крупнейших телеканалов Мексики. Балерина решила научить их париться.

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Он построил сам себя

Он построил сам себя

14 июня на 83-м году жизни умер Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН. Позвольте сказать несколько слов в его честь. Все художественные фильмы Говорухина вызывали у меня устойчивую симпатию. Мне было понятно устройство его личности, сочетавшей несомненный ум с удивительной наивностью

//Общество

Авиастроение: шумим, брат, шумим!

Авиастроение: шумим, брат, шумим!

Последнее время пошёл вал сообщений о старых-новых проектах Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). На полном серьёзе обсуждается тема возобновления производства сверхтяжёлого Ан-124 «Руслан» в Ульяновске. Там же планируют делать Ил-276 – средний военно-транспортный самолёт.

//Общество

Боление за народ

Боление за народ

ЧМ по футболу – большой праздник, но и в праздник нельзя забывать о проблемах страны, считает писатель и депутат Госдумы Сергей ШАРГУНОВ. «АН» обсудили с собеседником острые темы: рост цен, повышение пенсионного возраста и НДС, отъём детей, бездомность взрослых сирот, труднодоступность российского гражданства для русских людей

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Смерть пенсионерам?

Смерть пенсионерам?

Старость – спутница печали. Для тех, кого забыли собственные дети. Но случаются парадоксы, когда людей, чья очередь на старость и пенсию придёт лет через 10 и они к этому уже мысленно готовы, «кидает» государство. Вернее, его министры и премьеры, кто давно присосался к власти, сказочно обогатился и смотрит на народ как на абстракцию.

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На Украине ЧМ-2018 смотрят даже солдаты на передовой

На Украине ЧМ-2018 смотрят даже солдаты на передовой

Перед началом ЧМ-2018 в России украинские националисты призывали соотечественников бойкотировать спортивный праздник. Спикер Верховной рады Андрей Парубий даже обратился с таким призывом ко «всем странам свободного мира». А Павло Климкин пообещал испортить футбольный фестиваль.

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ЛДПР: Прежде чем поднимать пенсионный возраст, надо посадить воров-чиновников!

ЛДПР: Прежде чем поднимать пенсионный возраст, надо посадить воров-чиновников!

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Опубликована первая фотография ABBA в студии после 35-летнего перерыва

Опубликована первая фотография ABBA в студии после 35-летнего перерыва

Первая фотография впервые воссоединившейся после 35 лет легендарной группы АВВА появилась в Instagram. Ее разместила менеджер квартета Йорель Хансер. Музыканты записывают в студии новые песни.

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Меркель и Макрон снова едут в Россию – теперь на ЧМ-2018

По данным «АН», Ангела Меркель и Эммануэль Макрон могут скоро я снова приехать в нашу страну для переговоров на высшем уровне. . Поводом для этого стал ЧМ-2018 – лидеры Германии и Франции собираются посетить матчи своих сборных. Футбольные победы способны повысить рейтинг политиков.

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Возраст недожития

Возраст недожития

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Когда землетрясение в радость

Когда землетрясение в радость

По ходу чемпионата мира «АН» будут еженедельно отмечать людей, команды, события, которые стоит выделить в пёстром турнирном калейдоскопе. Позади первая неделя – перед вами первые номинанты. Португалия – Испания – 3:3. Самая громкая афиша группового этапа ожиданий не обманула

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После саммита с Ким Чен Ыном Трамп настаивает на встрече с Путиным

После саммита с Ким Чен Ыном Трамп настаивает на встрече с Путиным

Популярность Дональда Трампа в США достигла самого высокого уровня за всё время его нахождения у власти. Это придало президенту США смелости – вопреки своим советникам он стал настаивать на встрече с Владимиром Путиным. Трампа не останавливает даже возможный политический риск

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Запад хочет принять в НАТО Македонию

Запад хочет принять в НАТО Македонию

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