ЛДПР: Правительство должно начать экономить с себя!

Правительство обосновывает необходимость срочно поднять пенсионный возраст нехваткой денег в бюджете. Партия ЛДПР согласна с тем, что жить надо по средствам. Но почему экономию надо начинать с тех, кому и без того непросто – с пожилых людей, интересуется лидер партии Владимир Жириновский. ЛДПР давно призывает правительство экономить в первую очередь на себе, а недостающие средства изымать не у бедных, а у богатых.

Лидер партии приводит несколько простых примеров.

Первое. Экономия от повышения пенсионного возраста составит, по подсчетам Алексея Кудрина, один триллион рублей в год. При этом Счётная палата, которую он недавно возглавил, в 2017 году выявила нарушений на 1,9 триллиона рублей. Если правительство сумеет хотя бы вдвое сократить собственные нарушения, то этих средств уже хватит на сохранение нынешнего пенсионного возраста, уверен Владимир Жириновский

Второе. ЛДПР давно призывает повысить налоги для сверхбогатых людей. В России по данным налоговых органов числится 189 тысяч долларовых миллионеров, и 106 миллиардеров. Только по официальным данным, состояние двухсот самых богатых людей России составляет 485 млрд долларов. Это более 31 триллиона рублей по нынешнему курсу. 3% налога на собственность (как раз 1 триллион рублей) вполне хватило бы, чтобы найти деньги, которые правительство хочет сэкономить за счет пенсионеров, подчеркивают в партии.

Третье. Ежегодный вывод капитала из России Центробанк оценивает в 31 млрд долларов, то есть в 2 триллиона рублей. Снова половины этой суммы хватает на решение всех проблем пенсионеров.

ЛДПР поддержит пенсионную реформу только тогда, когда все остальные способы пополнения бюджета будут исчерпаны. Если правительство хочет экономить – пусть начнет с себя, призывает Владимир Жириновский.