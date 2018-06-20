Регионам могут выделить помощь для переобучения будущих пенсионеров
20 июня 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в федеральный бюджет может быть заложена финансовая помощь регионам для того, чтобы там можно было организовать переобучение людей предпенсионного возраста.
Топилин также отметил, что будет разработан комплекс мер, контролирующих ситуацию с работниками пожилого возраста. По твердому убеждению министра, "люди остаются без работы чаще всего не из-за возраста, а потому что меняются технологии, профессии, и здесь необходима заблаговременная адаптация граждан к переменам". Об этом Топилин рассказал в интервью "Российской газете".
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