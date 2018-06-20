На Керченском полуострове хотят строить въездные ворота в Крым. Но не могут?

Главный архитектор Крыма Ирина Соловьева выступила с предложением установить "въездные ворота" на полуостров в районе Крымского моста, движение по которому открылось 16 мая 2018 года.

По ее словам, уже есть некоторые проработки, очень красивые варианты, которые каждому путнику покажут, что он попадает на территорию с очень интересной, богатой историей. Эти проекты будут обсуждать и давать им оценку жители Крыма.

При этом министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов заявил, что сооружение ворот на Крымском мосту не планируется. Регион из-за экономии не намерен тратить деньги на второстепенное с точки зрения функциональности сооружение. Если найдется инвестор, тогда об этом можно будет говорить.