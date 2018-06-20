Медведев решал с депутатами, как собрать предложения по пенсионной реформе

Глава правительства России Дмитрий Медведев пригласил сегодня руководство фракции «Единой России» в нижней палате парламента обсудить повышение пенсионного возраста россиян.

Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев рассказал «Газете.Ru», что глава правительства обсудил с депутатами, как организовать сбор предложений в регионах по этому законопроекту.

В пятницу, 22 июня, фракция «Единой России» обсудит с представителями кабинета министров пенсионную реформу.

Исаев полагает, что депутатам Государственной думы в течение региональной недели надо встречаться с региональными представителями отделений Союза пенсионеров России, социальным активом регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие пенсионной реформы отложить нельзя и закон будет принят осенью текущего года. Она отметила, что может что-то уточняться, идти "шлифовки" проектов.