Матвиенко заявила о безотлагательности в вопросе повышения пенсионного возраста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие пенсионной реформы отложить нельзя и закон будет принят осенью текущего года. Она отметила, что может что-то уточняться, идти "шлифовки" проектов. Профсоюзы выйдут на протестные акции против повышения пенсионного возраста

Валентина Матвиенко подчеркнула, что "это закон не о повышении возраста, а о пенсионной реформе", цель которой повысить размер пенсии. Она считает, что региональные власти должны быть готовы к открытой дискуссии по вопросу о пенсионной реформе.