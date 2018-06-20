Матвиенко заявила о безотлагательности в вопросе повышения пенсионного возраста
20 июня 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие пенсионной реформы отложить нельзя и закон будет принят осенью текущего года. Она отметила, что может что-то уточняться, идти "шлифовки" проектов.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что "это закон не о повышении возраста, а о пенсионной реформе", цель которой повысить размер пенсии. Она считает, что региональные власти должны быть готовы к открытой дискуссии по вопросу о пенсионной реформе.
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