Процедуру получения гражданства упростят

Российское МВД собирается облегчить получение российского гражданства. Речь идет, в основном, о беженцах, которые вынуждены уезжать из своих домов из-за ужасных условий жизни.

Нужно начать с граждан бывшего СССР, которые из-за разных проволочек так и не смогли оформить российское гражданство. Им нужно предоставить либо вид на жительство, либо гражданство, сообщает сайт НСН слова чиновников.

При этом трудовые мигранты этим пользоваться не будут, так как им это не нужно. Они возвращаются домой. Лишь только единицы переезжают в Россию вместе со своими семьями.