За безопасностью выпускников будут следить сотни пожарных

Экзамены заканчиваются, и приближается пора школьных балов. За их безопасностью в Подмосковье будут следить не менее четырехсот пожарных. На их учете будут находиться более одной тысячи объектов.

Ведомство взяло на учет более одной тысячи объектов, на территории которых провели профилактические обследования, тренировки по эвакуации и инструктажи. Отмечается, что пожарные, спасатели и волонтеры будут дежурить на объектах вплоть до завершения мероприятий, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Напомним, что в текущем году в Подмосковье насчитывается более ста тысяч выпускников. Областного бала для всех ребят не будет — праздники будут организованы в муниципалитетах.