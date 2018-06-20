Популяция медведей растет в Иркутской области

По данным на 2017 год численность медведей Иркутской области увеличилась до 16,5 тысяч особей, а волков стало меньше и теперь их 5,4 тысячи. Каждый год на охоту выдается лишь определенное количество разрешений.

Что касается отстрела хищников, выходивших к людям, то за весь прошлый год разрешения на регулирование численности зверей выдавали 33 раза. В результате на прицел охотников попали 25 медведей и 337 волков. В этом году запросы поступали уже восемь раз. Животных замечали в Заларинском, Тайшетском, Черемховском, Ольхонском, Слюдянском, Жигаловском и Киренском районах. Здесь нужно добыть 14 медведей и пять волков, двух бурых жителей леса уже отстрелили, сообщает сайт Телеинформ.

Стоит, однако, отметить, что за последние полтора года случаев нападения хищников на людей не зафиксировано, страдает, в основном, скот. Главное - не надо подкармливать медвежат, которые выходят к людям, а уж, тем более, пытаться их погладить. С высокой вероятностью рядом где-то находится самка, которая в случае чего встанет на защиту своих детёнышей.

Стоит заметить, что для регулирования численности серых обитателей тайги через пару месяцев возобновят выплаты компенсации за их добычу. За одного волка будут выплачивать 20 тысяч рублей, а за медведей выплат не полагается.